Alt gik galt for hjemmeholdet i anden halvleg mod et stærkt spillende Varde mandskab.

Varde kom foran i det 11. minut. Inden der var gået et minut havde B1913 udlignet ved Valdemar Schousboe. I resten af halvlegen havde B1913 chancen for et føringsmål. -I skulle have udnyttet jeres muligheder og kendt jeres besøgstid, som Vardes træner Søren Pallesen udtrykte sig efter kampen.

Det gjorde Varde. Efter en pæn B1913 chance løb Varde kontra og scorede til 2-1. Resten af kampwn blev totalt domineret af Varde, der kom med en 100 procent indstilling og udnyttede selv de mindste chancer til scoringer uden at hjemmeholdet kunne svare igen, som assistenttræner, Peter Christensen erkendte efter nedturen.