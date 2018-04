Der er fyldt masser af hygge og oplevelser i programmet for årets kulturdag i Veflinge.

Veflinge: Igen i år arrangerer Veflinge lektiecafe en spændende kulturdag, hvor alle er velkomne. Kulturdagen er et mødested, hvor de forskellige nationaliteter fra Veflinge, fortæller om deres hjemland, eller læser en lille historie - på dansk. Vi får læst om mumitroldene af Inga der var barn under vinterkrigen i Finland.

Naden og Adla fortæller om Syrisk madkultur, Gunnar fortæller hvad Norge er kendt for, Anne Margrethe Schultz fortæller en fynsk vandrehistorie og Alaa læser et eventyr fra Syrien - og så kan man for øvrigt også lære grundreglerne i bridge.

Det foregår som en slags gallerywalk, hvor gæsterne går fra klasselokale til klasselokale for at høre de forskellige fortælle. Man er cirka 15 minutter hvert sted.

Har man flere spørgsmål end der er tid til, så er der rig mulighed for at spørge under kaffen efterfølgende.

- Arrangementet starter i gymnastiksalen klokken 13, hvor Jeanne vil lære os et par linedanse, som jo stammer fra USA. Derefter synger Nordfynskoret et par sange, fortæller Anne Margrethe Dalskov.

Gallerywalk er mest for de voksne, derfor kommer der også en ballonmand og underholder børnene i løbet af dagen.

I år har arrangørerne også valgt at præsentere forskellige hobbyer. Der bliver både strikket strømper, vævet, lavet patchwork, pileflet, orkis og kniplet. Der bliver tegnet, kørt på knallerter, spillet billard, og fortalt om biavl.

Til sidst er der kaffe og Veflinges - efterhånden berømte - dansk/syriske kagebord.

Alle er velkomne og det er gratis arrangement.

Det foregår søndag den 8. april mellem klokken 13 og 17 på skolen i Veflinge. Med start i gymnastiksalen.