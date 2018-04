Kirkegårdsleder ved Særslev, Ejlby og Melby Kirke Finn Toftegaard ærgrer sig over, at nye gravskikke er ved at svække den klassiske kirkegårdskultur med langt færre gravsteder på kirkegårdene. Den danske folkekirke bærer selv en stor del af ansvaret, men vi skal også turde snakke om døden med vores kære, så vi ikke tager de forkerte hensyn, mener han.

En vigtig del af den danske kultur er ved at forsvinde, hvis vi ikke gør noget ved det.

Det mener kirkegårdsleder Finn Toftegaard, der arbejder ved Særslev, Ejlby og Melby Kirke på Nordfyn. Han har i de senere år oplevet, hvordan et stigende antal danskere vælger det traditionelle gravsted fra og enten foretrækker et lille urnegravsted eller en plads på "Den anonyme fællesgrav". Nogle vælger også at få spredt deres aske et helt andet sted end på en kirkegård.

- De traditionelle jordbegravelser bliver færre og færre, imens antallet af bisættelser og urnebegravelser stiger. Samtidig er der mange, der vælger at nedlægge gravstederne. Tidligere havde man et familiegravsted, hvor først forældrene blev begravet og sidenhen børnene og børnebørnene. Men i dag bliver man ikke boende i samme by. Man flytter meget mere rundt og kan bo i alle ender af landet, og så giver det ikke mening at blive begravet samme sted som sine forældre og bedsteforældre. Men det betyder altså, at vi ser færre og færre gravsteder. Kirkegårdene bliver erstattet af græs, og de bliver mere kedelige at gå og kigge på.

Hvorfor er det et problem?

- Fagligt gør det ondt på mig, fordi jeg mener, de danske kirkegårde med gravsteder er et stykke vigtig kulturarv. Jeg mener, at vi bør forholde os til, om det ikke er noget, vi gerne vil bevare. Jeg mener selvfølgelig, at det er helt op til folk selv, hvad der skal ske, når de dør. Det er en privat sag, og jeg vil ikke argumentere for det ene eller det andet. Men rigtig mange tager slet ikke stilling til det sammen med deres familie. De vælger måske en anonym fællesgrav, fordi de ikke ønsker at være nogen byrde. Og det er måske slet ikke det, de efterladte ønsker, fordi de så ikke har noget gravsted at besøge. Derfor er mit budskab, at man skal turde at tage snakken.

Priserne på de traditionelle gravsteder er steget temmelig meget. Spiller økonomien en rolle, tror du?

Ja, det gør det helt klart. Lønningerne på kirkegårdene er steget, det samme er prisen på gran og blomster, så det er væsentligt billigere at blive kremeret. Derudover koster det at vedligeholde et gravsted. Derfor mener jeg også, at det er folkekirken, der bærer en del af ansvaret for, at kirkegårdene får færre og færre gravsteder. Og man er derfor også begyndt at overveje, om det ikke skal være gratis at blive begravet for de mennesker, der i en lang årrække har betalt deres kirkeskat.

Kan man ikke også argumentere for, at de danske kirkegårde er nødt til at følge udviklingen?

- Jo, og det gør de også. For 100 år siden havde vi for eksempel ikke afdelinger med urnegravsteder. Det har vi i dag, og vi udvider hele tiden. Vi skal ikke stritte imod. Jeg tænker bare alligevel, at hvis udviklingen fortsætter, og langt de fleste kun vil have en mindeplade, så bliver kirkegårdene meget golde at se på. Så jeg mener, vi skal stoppe op og tænke over, hvor det er, vi bevæger os hen, og hvad det er for nogle kulturminder, vi bare lader forsvinde. De danske kirkegårde har en meget høj vedligeholdelsesstandard, og det er også noget folk fra udlandet kommer til Danmark for at se. Det synes jeg ikke, vi bare skal give slip på.

Hvad kan man gøre?

- Man skal i gang med at kigge på alternative løsninger, som for eksempel at gøre det gratis for medlemmer af folkekirken at blive begravet. Det er også en mulighed at tilbyde de efterladte at lade gravstenen stå, når gravstedet bliver nedlagt i stedet for bare at så græs. Det gør vi for eksempel her hos os. Men det vigtigste er egentlig, at man tager snakken om døden og lader de efterladte være med inde over de beslutninger, der skal træffes.