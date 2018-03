Det kolde gys kunne være overskriften for lokalopgøret, hvor B1909 missede chancen for at nærme sig top to. Med en kraftig vind på langs af banen havde begge hold svært ved at spille sig igennem til de helt afgørende chancer. Der var meget spil midt på banen, sagde det tabende holds træner, Thomas Thorhøj efter en kamp, hvor han ærgrede sig over, at hjemmeholdet ikke fik mindst et point.

Tarup/Paarup scorede det afgørende mål i det 68. minut efter hjørnespark. Målscorer Rasmus Dall Johansen. I slutminutterne satsede B1909. Morten Dyg brændte en kæmpechance, og kort før tid fik Burana Saenkham annulleret en scoring for off-side. (KAI)