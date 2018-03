Bayern må vente med at fejre mesterskab på en dag, hvor Yussuf Poulsen scorede et sjældent mål for RB Leipzig.

Bayern München havde mulighed for at sikre sig det sjette tyske mesterskab i træk lørdag, men det satte Schalke 04 en stopper for.

Hvis de tyske rekordmestre skulle fejre det tyske mesterskab senere lørdag aften, så skulle Schalke tabe point tidligere på dagen hjemme mod Freiburg.

Det skete imidlertid ikke, da Schalke vandt opgøret 2-0.

Daniel Caligiuri scorede til 1-0 på et straffespark med lidt over en halv time tilbage af kampen, og Guido Burgstaller øgede til 2-0 med et kvarter igen efter et oplæg fra Nabil Bentaleb.

Da gæsterne få minutter senere fik vist Nils Petersen ud med sit andet gule kort, så det endnu sværere ud for Freiburg.

Med sejren nåede Schalke op på 52 point på andenpladsen i Bundesligaen, og med seks runder tilbage kan Schalke derfor i teorien nå 70 point.

Bayern München fører ligaen suverænt med 66 point inden mødet med Dortmund, som er på tredjepladsen med 48 point.

På fjerdepladsen med to point færre ligger RB Leipzig, som på udebane vandt 3-2 over Hannover 96.

Her bragte den danske landsholdsspiller Yussuf Poulsen Leipzig foran 3-1, efter at han var sendt på banen 21 minutter før tid.

Danskeren satte foden på et indlæg tæt ved mål og blev noteret for sin fjerde scoring i sæsonen. Senest Yussuf Poulsen scorede i Bundesligaen, var 4. november i fjor mod Hannover 96.

Bundproppen FC Köln fik en ordentlig lussing ude mod Hoffenheim, som vandt 6-0.

Danske Frederik Sørensen kunne ikke lastes for meget, da han først blev sendt på banen 20 minutter før tid, da Hoffenheim førte 5-0.