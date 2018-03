Ishockey: Han har scoret mål i massevis for Odense Bulldogs de fire seneste sæsoner, og nu ser Dale Mitchell ud til at have fundet en ny klub i den danske liga. Ifølge TV2 Sport skifter Dale Mitchell til Frederikshavn White Hawks.

Den canadiske angriber har været en af de store profiler i den danske liga de senere år, og han var topscorer i grundspillet i både 2016 og 2017. Odense Bulldogs har med en anstrengt økonomi ikke råd til at beholde Mitchell, der har udtrykt, at han gerne fortsætter i den danske liga.

Mitchell må ikke selv udtale sig i øjeblikket, skriver han i en sms til TV2 Sport.

Ifølge TV2 Sports ishockeykommentator Jimmy Bøjgaard skulle Mitchell have lavet en to-årig aftale med Frederikshavn White Hawks.

Frederikshavn vandt bronze fire år i træk 2014-2017, men røg i denne sæson ud af kvartfinalerne efter nederlag til Aalborg. Frederikshavn har ophævet samarbejdet med træner Mario Simioni, der tidligere har været cheftræner i Odense Bulldogs. Også assisterende træner Markus Karlsson har sagt farvel til Frederikshavn. Han drager hjem til Sverige for at blive U20-træner for Färjestad.