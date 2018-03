Med flagallé, jazz-musik og gæster i hobetal åbnede Svendborg Forsamlingshus lørdag over middag. Josefine Ottesen har købt huset. Nu er det op til byen at fylde det med liv.

Svendborg: Man må nøjes med museskridt. Hurtigere er det ganske simpelt ikke muligt at bevæge sig rundt den første time af Svendborg Forsamlingshus' fødsel. Salen, husets hjerte, bugner. Af jazz-musik, lejlighedsafstemt pynt, blødt hjemmebag og et utælleligt antal mennesker, der forsøger at se det hele. Kælderen, værkstederne, køkkenet, overetagen. Potentialet.

- Der har manglet sådan et sted, hvor man selv kan være med til at bestemme, hvad der skal ske.

Med lige dele håb, forventning og drømme om fællesskab tygger Rikke Thor fra Thurø af munden og suger stemningen ind med et blik rundt i salen. Hun ser det tydeligt for sig. Potentialet.

- Jeg er åben for både musik og fred. Det er faktisk det sociale, der betyder mest for mig. Det med at møde nogle andre mennesker. Og det ser ud til at være nogle dejlige mennesker, der er mødt op. Der er mange forskellige mennesker i mange forskellige aldre, siger hun.

Svendborg Forsamlinghus er en realitet. Forfatter Josefine Ottesen har købt det gamle Frelsens Hær på Lundevej, kastet en idé om et samlingssted op over Svendborg, og nu er det op til dem, der har lyst til at bruge huset, at gribe forfatterens grundtanke og fylde huset med liv. Meget gerne af den slags, der kan avle fællesskab, hvis man spørger husets ejer.

- Det er næsten magisk. Det er det ord, jeg vil bruge. Jeg havde slet ikke forventet sådan en stor interesse. For bare fordi, at én, altså jeg, får en sjov idé, er det jo ikke ensbetydende med, at andre synes, det er sjovt. Men det siger mig, at den læsning, jeg havde efter paraden ("Fortællinger om havet", som Ottesen var en af drivkræfterne bag, red.) om, at der er en stor længsel efter fællesskab, hvor man ikke kan vinde noget eller købe noget, var rigtig. Udover at det er dejligt, at have ret i, rører det mig at være med til at skabe nogle rammer, der giver folk glæde, siger Josefine Ottesen.

Hun har kun ét ufravigeligt krav til livet i huset.

- Alle, der kommer her, skal bidrage med noget, fastslår hun.

Sådan bliver det. For huset skal drives som en virksomhed. Og der bliver ikke blandet kommunale kroner ind. Til gengæld er temmelig meget muligt fra nu.

Noget af det kommer til at foregå i kælderen, hvor Pia Westergård, der kom til Svendborg med kollektiv-bevægelsen, gerne vil gøre sit til at føre det fællesskab, hun er kendt med, videre.

- Her er der mulighed for at lege. Og jeg håber, det kan blive på tværs af generationer. Det er den der kollektive ånd. Der er noget, der går igen. Noget med ligeværd. Her er der ikke nogen, der bestemmer over hinanden. Så jeg håber, vi får skabt en god tradition med nogle gode tanker bag, siger hun.

Nu er ballet i hvert fald åbnet. Med jazzmusik og dukketeater, ægrulning, flagallé. Peder Most-musik og gæster, der måtte stå i kø for at komme ind og feste forsamlingshuset i gang med sit liv.