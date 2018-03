Gudme HK kan med hjemmesejr over 1. divisions nummer fire, Horsens, komme tæt på redde sig fri af nedrykningsspil.

Håndbold: Gudme HK er i gang med slutspurten i det, der kan ende med at blive en lykkelig sæsonafslutning for det sydfynske kvindehold i 1. division.

Gudme HK tager søndag klokken 15.00 imod rækkens nummer fire, Horsens, i en kamp, hvor det sydfynske oprykkerhold igen vil være i den undertippedes rolle. Men det har holdet været før og alligevel vundet.

Gudme vandt i den seneste kamp 26-19 ude over Fredericia efter otte mål af Cecilie Nordstrøm og syv mål af Emma Nielsen.

Inden da blev det til et sidstesekunds-nederlag 26-27 hjemme til Hadsten, mens nummer tre, Sønderjyske, blev besejret 23-20 ude for tre runder siden.

Gudme er inden de tre sidste kampe nummer 11 med 17 point, tre point fra Bjerringbro og Vendsyssel, der ligger lige over playoff-pladserne om nedrykningsspil. Begge mangler kun at spille to kampe.

Så Gudme skal hente pænt med point i de sidste tre kampe for at slippe for nedrykningskampe mod hold fra 2. division. Men den direkte nedrykning har Gudme sikret sig mod.

Da Gudme i december var på visit i Horsens, blev det en målfattig affære. Det endte med en Horsens-sejr på 19-16.

Efter søndagens opgør mangler Gudme at møde det absolutte bundhold Rødovre hjemme og rækkens nummer otte, TMS Ringsted, ude.