- Det er nok ikke nogen rentabel forretning at have får. Det er et regnskab, der er svært at gøre op, siger Birgitte Staun.

Birgitte Staun deler sit arbejdsliv mellem gårdbutikken og sin klinik for massage og zoneterapi, som hun etablerede for seks år siden.

Inde i gårdbutikken serverer Birgitte Staun hyldesaft, drømmekage og hjemmelavet knækbrød for Stine Winther Jørgensen og hendes tre små børn. Familien, der bor i Korup, er dagens første gæster på Marcusholm, og efter det obligatoriske kig forbi folden med de små påskelam samler de nu kræfter og får varmen ved et træbord midt i gårdbutikken.

- Jeg så et opslag om Fårets Dag på børnehavens Facebookgruppe, og så besluttede vi os for at køre herned. Det er en fin ting at lave med børnene på en lørdag, siger Stine Winther Jørgensen.

I løbet af formiddagen dukker der flere besøgende op på Marcusholm, og de fleste skal også lige et smut ind i gårdbutikken for at kigge eller handle.

Parret Lis Krüger og Gunnar Harmsen fra Båring Vg har aldrig været til Fårets Dag før. Efter at have læst om arrangementet i avisen besluttede de sig for at besøge Birgitte Staun og se hendes får og lam samt butikken, hvor ord som bæredygtighed, dyrevelfærd og grønne tanker står i første række.

- Vi kan godt lide at komme ud at se, hvad der foregår i lokalområdet, forklarer Lis Krüger, der nåede at arbejde næsten 40 år på OUH, inden hun gik på pension.