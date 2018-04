- Sidste gang jeg havde mange på sådan en liste var i forbindelse med Højsletten II i Tommerup St., og dengang stod der nogle og 50 på listen. Så det er en rigtig flot liste denne gang, men der er selvfølgelig ikke garanti for, at de køber noget, siger Bente Koch Boe.

En opgørelse fra kommunen viser, at der sidste år blev solgt 10 grunde, og at der i indeværende år er solgt 11 styk. Dertil kommer, at der i midten af august kommer en ny udstykning med 12 grunde i Tommerup, og allerede nu står 185 personer på en "interesseret-liste", oplyser Bente Koch Boe fra byrådssekretariatet.

Selv om vi ikke er kommet længere ind i 2018, end at vintergækkerne og anemonerne stadig kæmper for at bryde igennem den frosthårde jord, er der på nuværende tidspunkt allerede blevet solgt flere byggegrunde i Assens Kommune end sidste år.

Anders Dam fra Plan og Kultur tror, interessen skyldes det store fokus, der har været på Tommerupperne de seneste år, og at Plan og Kultur har skabt et boligområde med en identitet, som taler til nutidens huskøbere.

- Det er nogle flotte tal, vi har opnået. De kommer sig af, at vi de sidste år har arbejdet målrettet med Tommerup som område. Vi har lavet en overordnet visionsplan, som handler om, hvordan de to Tommerupper skal udvikle sig og bindes sammen. Det andet ben er, at vi har lavet en rammelokalplan for området Overmarken samt en regnvandsplan for Tommerup by. Vi har fået sammentænkt klimasikring og regnvand med nogle rekreative løsninger som taler ind i, at området er grønt og naturskønt. Lægger vi det hele sammen, så betyder det, at der har været meget fokus på Tommerupperne i de sidste år, og det skaber selvfølgelig noget opmærksomhed, siger Anders Dam.

Samtidig har der været udskrevet navnekonkurrence i forbindelse med udstykningen, og Plan og Kultur har "dryppet" historier til pressen hen ad vejen, fortæller Anders Dam.

Søren Steen Andersen (V) håber, at kommunen når at sælge cirka 40 byggegrunde i år.

- Det vidner selvfølgelig om, at vi er ambitiøse, og det skal man også være en gang imellem. De seneste år har kreditmarkedet været meget nedkølet, men nu åbner det lige så stille op, og så skal vi være klar. Derfor besluttede vi også for nogle år siden, at vi ville købe og byggemodne jord for 35 millioner kroner, og det er så det, vi er gået i gang med i Tommerup, siger han.