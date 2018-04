- Når vi har boet 10 år et sted, så begynder vi at blive urolige, siger Helle Abildgaard der nu sammen med sin mand Viggo Salting i hvert fald for det næste halve år flytter til Sydfrankrig - med afstikkere til New York og Monaco

Kerteminde: - Det kom sådan set helt bag på os. Helle Abildgaard afslører, at det ikke vare en nøje gennemtænkt plan, det ligger til grund for, at hun og ægtefællen Viggo Salting - til sammen også kendt som Cirkuskunstnerne - nu rejser fra Kerteminde. Landsby for enden af en blind vej Sigean: For 20 år siden købte Helle Abildgaard og Viggo Salting et gammelt bondehus - (vinbonde vel at mærke) i landsbyen Segian. En lille by, der ligger for enden af en blind vej omgivet af vinmarker og klipper. Huset på på 180 kvadratmeter inklusive en gammel vinkælder og selvfølgelig indrettet med atelier øverst, hvor både lyset og udsigten er storslået.



Det er en del af Frankrig, hvor udviklingen ikke går så stærkt. her er købmandsforretningen stadig af den slags, hvor varerne står på hylder bag disken, og langs med væggen er der stillet stole op, hvor kunderne kan sidde og vente, til det bliver deres tur. Det er er verden, hvor der er tid, og hvor man køber brød hos bageren, kød hos slagteren og grøntsager på torvet.



- Tempoet er helt anderledes, og landsbyens beboere er meget til stede i nuet, forklarer Helle Abildgaard.



- Og så er det et fristed, hvor man bare kan leve det gode liv - der er masser af ro til at arbejde, og så er der et skønt klima, solen skinner hver eneste dag. - Det er nok tre år siden, vi satte vores lejlighed på Torvet til salg, men der skete ingenting, så vi havde egentlig opgivet det. Og så ringede ejendomsmægleren pludselig og sagde, at nu havde han køberne. Den opringning kom, ligesom parret var på vej ned til deres "legehus" i Sydfrankrig. De nåede lige at være med til en fremvisning, inden de satte kursen sydpå, så hele handlen foregik over internettet. “ - Vi har foreløbig fået opholdstilladelse i et halvt år. Hvad der skal ske, når det halve år er gået, er der ingen, der ved. Viggo Salting, kunstner - Og så stod vi pludselig en dag på markedet i vores lille franske landsby med kurven fuld af grøntsager, da vi fik opringningen om, at nu var handlen på plads, mindes Helle Abildgaard.

10-års cyklus

At de satte lejligheden til salg var ikke fordi, at de nu var trætte af Kerteminde. Det var bare fordi, at nu skulle der ske noget. - Vi har sådan en 10-års cyklus. Når vi har boet 10 år et sted, begynder vi at blive urolige, så skal vi prøve noget nyt, forklarer Helle Abildgaard. - Ja, tilføjer Viggo Salting, for når man flytter og flytter sig, ser man mere skarpt på tingene. Det er en af forklaringerne på, at parret, der er 65 og 62 år gamle, har nået at bo otte forskellige steder i Kerteminde Kommune, siden de flyttede hertil i 1980. De startede i Dalby og flyttede derfra til det lille kustodehus ved Kerteminde Museum. Næste stop var Martofte, inden de flyttede ind i et af Lundsgaards huse. Så købte de den firelængede gård i Viby, som de fik fredet, inden de flyttede videre til den tidligere Gymnastiksal ved Viby Skole. Sidste stop før lejligheden på Torvet var Jægerhotellet på Fyns Hoved. Da var parrets tre drenge blevet så store, at de kunne give en hånd med. - Det var spændende år. Da vi åbnede hotellet, blev vi voldt overraskede over, hvem der kom og boede der. Det var jo store stjerner inden for opera og skuespil, der skulle ud og have ro og luft, mindes Helle Abildgaard.

Fremtiden: - Vi får se...