Håndbold: Odense HC spiller søndag aften den første hjemmekamp i slutspillet, når den falmede storklub Viborg HK kommer på besøg i Odense Idrætshal.

- Alle kampe er vigtige i slutspillet, men hjemmekampene er specielt vigtige. Vi skal vinde vores hjemmekampe, siger træner Jan Pytlick.

I torsdags fik Odense HC med hiv og sving det ene point med hjem fra Silkeborg-Voel i den første slutspilskamp.

Slutspillet Stillingen i kvindernes slutspilspulje 2 efter første runde:



1. Odense HC 3 point.



2. FC Midtjylland 3 point.



3. Silkeborg-Voel 1 point.



4. Viborg HK 0 point.



Søndagens program:



15.00 FC Midtjylland-Silkeborg-Voel.



20.30 Odense HC-Viborg HK.



Odense HC fik 2 point med over og FC Midtjylland 1 point med over til slutspillet. Der skal i alt spilles seks runder i slutspillet, og de to bedste går videre til semifinalerne. I tilfælde af pointlighed er placeringen i grundspillet afgørende, og da Odense har den bedste placering i grundspillet af de fire hold, vil Odense altid være bedst placeret i tilfælde af pointlighed.

- Vi skal være skarpe i vores angrebsspil, og det var vi ikke mod Silkeborg-Voel. Men jeg har en tro på, at vi bliver skarpe mod Viborg.

- Det er to forskellige hold, og Viborg spiller på en anden måde end Silkeborg-Voel. Det hold, der får fat i forsvaret, vinder kampen, siger Jan Pytlick.

Viborg sluttede grundspillet af med at tabe hjemme til Randers og blev derfor blot nummer seks med 27 point for 22 kampe. I den første slutspilskamp tabte Viborg 26-29 hjemme til FC Midtjylland.

- Jeg har stor respekt for Viborg, men det er et hold, vi skal slå på hjemmebane. Jeg forventer, at det bliver os, der bliver spilstyrende, siger Jan Pytlick, der nævner disse Viborg-profiler:

- De har Stine Bodholt på stregen, og man skal lægge mærke til bagspillerne Line Uno, svenskeren Carin Strömberg og den unge Kristina Jørgensen. Og når Line Haugsted er på toppen, spiller hun godt.