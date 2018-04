Markedet for fjernbus-trafik mellem landets større byer er i hektisk vækst. I 2016 var der 1,5 mio. passagerer, der tog med fjernbus mellem øst- og vest-Danmark. Den store aktør på det danske fjernbusmarked, Flixbus, har en målsætning, der går ud på at fordoble dette tal.

For Flixbus er Odense en af de helt vigtige holdepladser. I top tre i Danmark og i top 50 blandt alle stoppesteder i de 26 lande, busselskabet opererer i, hvad passagertal angår.