Ædegilde

44-årige Bjarne Wiborg Thomsen fra Bogense fik muligheden for at spise alt, hvad han overhovedet kunne hos Snoghøj Grillen i Fredericia. Regningen var betalt.

- Det gik lige pludselig hurtigt. Vi gik fra at have en omsætning på 30.000 kroner i måneden til 44.000 kroner i ugen, siger Michael Sandfeld Fuks.

Rekorden indtil nu var, da en mand drak to liter sodavand, to burgere, tre pølser og fire brød. Michael Sandfeld Fuks, ejer.

For nyligt introducerede den lokale grillbar et koncept, hvor det nu er muligt at spise og drikke alt det, man kan for 145 kroner. Det opslag på Facebook fik så meget opmærksomhed - 571 delinger, 5357 kommentarer og 1700 likes - at vi på redaktionen måtte undersøge, hvor meget man egentlig kunne spise, når det kom til stykket.

Anne Sandfeld Fuks fortæller, at opslaget på Facebook er set af omkring 378.000 personer.

Anne og Michael Sandfeld Fuks ejer Snoghøj Grillen, og det nye all-you-can-eat koncept var nået så langt ud efter 14 dage, at sultne sjællændere kom fra Brøndby for at spise på grillen, for bare at køre hjem igen. Det var en imponerende oplevelse for de to ejere, der har haft nøglerne til Snoghøj Grillen i godt 13 måneder.

Avisen efterlyste - i forbindelse med Snoghøj Grillens noget populære opslag på Facebook - en person, der kunne spise til de revnede, og Bjarne Wiborg Thomsens kone kendte kun én, der kunne spise som ingen andre.

Som begrundelse skrev hun: "Helt klart lige en udfordring for min mand, Bjarne Wiborg Thomsen. Kender ikke nogen, der kan spise lige så meget som ham, og nej der vil bestemt ikke blive smidt noget ud. Er vi i byen og spise og vi andre ikke kan spise op, ja så går vi ikke før han har tømt den sidste tallerken. Håber virkelig, at han vinder, og så for I syn for sagen."

- Jeg har endda spist rundstykker i dag, så jeg er ikke så sulten, som jeg plejer at være, lyder det fra Bjarne Wiborg Thomsen.