Nyborg: Hjerteforeningen Nyborg inviterer Nyborg kommunes indbyggere til at samle ind til fordel for hjertesagen, søndag 22. april.

Grupper af indsamlere vil i den forbindelse få en gratis hjertestarter til opsætning efter eget valg. Det kræver dog, at grupperne kan samle indsamlere nok til 30 ruter, ifølge Hjerteforeningen Nyborg.

- Hjertestartere er med til at redde liv. Så det gør en vigtig forskel for vores kommune, hvis forældregrupper, naboer i boligforeninger eller medlemmer af sports- og spejderklubber samler en gruppe af indsamlere til vores landsindsamling 22. april, siger Per Stapelfeldt, indsamlingsleder for Hjerteforeningen Nyborg.

Alle grupper, der går i alt 30 ruter, modtager både en gratis hjertestarter til opsætning efter eget valg og samler samtidig ind til livsvigtig forskning i hjerte-kar-sygdomme og støtte til ramte og pårørende.

For første gang afvikles landsindsamling og et indsamlingsshow samme dag. Derfor kan folk møde indsamlere fra hjerteforeningen og senere runde dagen af med at se kunstnere optræde til fordel for hjerterne ved Hjertegalla på TV2 Charlie./EXP