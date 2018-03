Om det er for meget snaps og påskeøl, der er røget indenbords, skal være usagt. Men beruselse går igen i de tre episoder, der krævede politiets tilstedeværelse i Odense midtby natten til lørdag. Først var der melding klokken 2.21 om en 23-årig, der lavede ballade i Vintapperstræde.

- Det er en gut, der forsøger at komme i slagsmål med flere andre på åben gade, fortæller Hans Jørgen Larsen, vagtchef ved Fyns Politi. Den 23-årige bliver sigtet efter ordensbekendtgørelsen og kan se frem til en bøde.

Også på Old Irish Pub opstod der ballade 2.48. Her blev en ung mand bortvist. Han kan se frem til en bøde efter restaurationsloven.

Og endelig var der en ung mand på 21 år ved Rådhuskælderen, der insisterede på at urinere ved restauranten foran folk og også et par betjente, der var til stede.

- Da de tager fat i ham, sviner han dem til med eder og forbandelser. Han var godt og grundigt beruset og blev taget med til detentionen for at sove rusen ud, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Også han kan forvente en bøde for overtrædelse af restaurationsloven og for fornærmende tiltale over for ordensmagten.