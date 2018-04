VM i badminton for tamilere er i fuld gang i Nyborg i disse dage. Både børn, voksne og ældre dyster i ketsjersporten, og når man ikke er i kamp, er der rig lejlighed til at snakke og hygge med hinanden.

- Jeg spiller badminton tre gange om ugen i min egen by, så jeg blev vildt glad, da jeg hørte om det. Det er jo et kæmpe stævne, hvor jeg repræsenterer Danmark.

VM i badminton for tamilere er en årlig begivenhed, hvor tamilere fra hele verden samles til badminton og fest. Sidste år blev det store stævne afholdt i Canada, og i år er det Nyborg, der er vært for stævnet, hvor over 13 forskellige nationaliteter er repræsenteret.

Sorry, my fault, lyder det på en anden, hvor børn i alle aldre spiller mod hinanden i de indledende runder af verdensmesterskabet i badminton for tamilere.

- Well done, lyder det på én bane.

Der er tamilere fra 13 forskellige nationer samlet i Nyborg i weekenden, hvor de fleste er indkvarteret hos familie og venner eller på vandrehjem.

Skovparkhallen danner rammen for børnenes stævne, mens Nyborghallen huser de voksnes turnering.

For de fleste er stævnet ikke bare et almindeligt badmintonstævne, hvor det gælder om at vinde. Det handler i høj grad også om at møde andre, med samme baggrund og historie som en selv. Og så får man nye venner, forklarer Ezra Arvalampalam.

- Jeg har allerede fået mange nye venner, for vi snakker jo sammen, når vi står og spiller for sjov. Det er ret spændende at høre om deres kultur og land. Jeg synes faktisk, det er vildt, de kommer så langt fra for at spille badminton, forklarer han, inden han smutter tilbage til en pige fra Frankrig, der har spurgt, om han ville spille.

Ud over hallen, hvor børn, søskende, venner og forældre har gjort klar til en lang dag med mange timers badminton, er redskabsrummet lavet om til en butik, hvor man købe traditionelle tamilske produkter med hjem.

Langs ribberne hænger farvestrålende gallakjoler med tyl, pailletter og blomster, og i poser og store kasser ligger krydderier, tørrede frugter, nudler, bønner og linser, der tilsammen spreder en sødlig duft af en eksotisk og ukendt verden.

Når stævnet er færdigt, og folk har fået handlet lokale varer i butikken, går det hele op i en højere enhed, når der søndag aften er gallafest i Vindingehallen.