Nyborg: Det blev til en intens følelsesmæssig rejse for de 10. klasser og gymnasieelever, der deltog, da Nyborg Gymnasium forleden havde besøg af organisationen "Bryd Tavsheden", som kæmper mod børn- og kærestevold.

- Der var nogle af pigerne, der efterfølgende sagde til mig, at de "...måtte da lige knibe en lille tåre" undervejs. For de synes, at det havde været et meget spændende og tankevækkende arrangement. Der var samtidig en håndfuld elever, der benyttede sig af muligheden for en anonym snak med rådgiveren. Så noget tyder på, at vi har ramt dem og givet dem mulighed for at vende et ubehageligt, men vigtigt emne, der ellers ofte er tabubelagt og mødes med tavshed. Den tavshed fik vi åbenbart brudt, fortæller Lene Piekut i en pressemeddelelse.

Hun er 10. klasses-lærer på Nyborg Gymnasium - og repræsentant for Nyborg Soroptimistklub, der sammen med gymnasiet stod for arrangementet.

Netop Nyborg Soroptimistklub donerede 10.000 kroner til organisationen bag "Bryd Tavsheden". /EXP