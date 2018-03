Det er nu, at Odense HC skal leve op til den imponerende mængde ord, visioner og strategier, som er strømmet ud til den ganske verden i det seneste års tid. Påskesøndags hjemmekamp mod dansk håndbolds klassiske storklub Viborg bliver den første af mange seriøse eksaminer for træner Jan Pytlick og de mange velklingende spillernavne.

Det vil næppe være forbigået klubbens ledelse, at det netop i disse uger og måneder kan være smart at slå til med sportslig succes. For Odenses og øens største økonomiske satsning inden for elitesport, OB, er havnet i lidt af et tomrum, fordi top-6-målet kiksede efter et par afsluttende, dybt skuffende indsatser mod AGF og Randers.

Odense Bulldogs har flere gange haft chancen for at markere sig stærkt i jagten på flere sponsorer og publikum, men må som bekendt nu starte forfra. Dermed ligger den magiske bold lige nu i de store, bredt appellerende hold-idrætsgrene hos Odense HC - og naturligvis GOG.

Aktionærerne i Odense HC har med imponerende målrettethed investeret i at samle en trup, der rummer mange danske landsholdsspillere og dertil andre klingende navne. Ud over et skarpt set forretningskoncept uden for banen med projektet Cortex Park, der efter planen skal levere et årligt tilskud til driften af Odense HC.

Ambitionerne rækker til om tre-fire år at blive en magtfaktor i international håndbold. Det burde kunne lykkes. Men i denne sæson har Odense tabt tre hjemmekampe til FCM, København og Nykøbing Falster. Og forleden kunne Silkeborg/Voels talenter aftvinge Odense HC en uafgjort i første slutspilskamp. Dybest set godt for helheden, at man ikke bare med et fingerknips kan købe sig til succes.

Det har ofte knebet for Odense HC-spillerne at vise tilstrækkeligt med overblik, koldsindighed og ikke mindst skarphed i afslutningerne. Fysikken og energien er i top, men det hele skal jo styres inde på banen, og omgivelserne glemmer ofte, at rivalerne på samme vis har profiler.

Odense HC skal levere et overbevisende påskebudskab mod Viborg.