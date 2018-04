Fjerde omgang med borgerbudget er klar til at blive sat i gang, og det bliver med skærpede krav. Nu er det slut med at trække projekter i langdrag, som det er sket med det første projekt, der fik borgerbudgetpenge.

Faaborg-Midtfyn: Det skal være slut med projekter, der har svært ved at blive sat i gang eller ikke rigtig kan blive afsluttet. I hvert fald hvis de har fået tilskud via borgerbudgetpuljen.

Om kort tid går en ny runde med uddeling i gang, og det bliver med skærpede krav fra politisk side. Det oplyser formand for Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, Anne Møllegaard Mortensen (DF)

- Projekter skal være begyndt inden for et år og afsluttet efter to år. Vi har skærpet den del, for når man søger om tilskud, har man også et ønske om at få det lavet, siger udvalgsformanden.

Hun understreger, at de fleste projekter, der gennem de seneste tre år har fået penge, er landet eller sat i gang. Dog er der eksempler på det modsatte, og faktisk er det første projekt, der fik penge, endnu ikke begyndt. Det er Carl Nielsen Legepark, der fik hele puljen på 500.000 kr. i november 2015.

- Jeg tror, at det kommer i mål, men det skal være slut med hele tiden at komme med nye initiativer og udskyde tingene. Så må man i gang og få det afsluttet, og så kan man tænke nyt derefter, hvis man har lyst til det, siger Anne Møllegaard Mortensen.