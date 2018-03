Kerteminde: Udsigten ud over vandet er ikke til at tage fejl af, og den nyder Karsten Gellert hver dag sammen med sin hustru Dagmar. De to slog sig ned i Kerteminde for at nyde pensionisttilværelsen. Men det varede ikke længe, før Karsten Gellert indså, der var noget, der manglede. Telefonen ringede ikke længere, og livet som pensionist så ud til at stå en smule stille.

- Der var ikke sådan et bud efter mig, som der havde været i 47 år, fortæller Karsten Gellert, der i dag er 66 år og har arbejdet i bankverdenen siden 1970.

Nu kaster han sig ud i eventyret som selvstændig. Det har han villet længe, men først nu tør han tage det store skridt.

- Jeg har tænkt på det mange gange, at jeg gerne ville være selvstændig, men lidt tryghedsnarkoman er man vel, fortæller Karsten Gellert med et glimt i øjet.

Men nu skal han ud og hjælpe små og mellemstore virksomheder med at holde styr på økonomien gennem sin nye virksomhed Gellert-Consulting.