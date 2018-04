Dalum Hjallese Badmintonklub har fremgang over hele linjen med mange spillere og en god økonomi. Alligevel ser fremtid for klubben sort ud, for alt for få vil give en hånd, for at klubben kan bestå.

Har den sidste fjerbold svævet over nettet i hallerne i Dalum og Hjallese? Det vil vise sig, når foreningen Dalum Hjallese Badmintonklub den 11. april indkalder til ekstraordinær generalforsamling. Her skal det nemlig besluttes, om klubben kan føres videre ved hjælp af nye kræfter - eller om den, på trods af mange spillere og en sund økonomi, må nedlægge sig selv. “ Hvis ingen nye melder sig, er der desværre kun ét punkt tilbage på dagsordenden, og det hedder, at vi må stemme om at opløse foreningen eller ej. Lars Bruntse, bestyrelsesformand i Dalum Hjallese Badmintonklub - Hvis ingen nye melder sig, er der desværre kun ét punkt tilbage på dagsordenden, og det hedder, at vi må stemme om at opløse foreningen eller ej. Men jeg håber selvfølgelig ikke, at det kommer så vidt, og derfor kommer vi med en kærlig opsang til medlemmerne om, at nu må man engagere sig, hvis man fortsat gerne vil nyde godt af den gode klub, som vi er, siger bestyrelsesformand i Dalum Hjallese Badmintonklub, Lars Bruntse.

Formand og kasserer går af

Der er behov for mindst fem medlemmer i bestyrelsen i klubben, hvis den skal kunne føres videre, fortæller Lars Bruntse. Efter to års formandskab i klubben har han valgt at træde ud af bestyrelsen den 11. april. - Jeg er den ene af de to, der træder ud. For mig personligt er det meget udramatisk. Jeg har fået et job som administrerende direktør i Covestro (plast-virksomhed i Otterup, red.), og der er sindssyg meget rejseaktivitet, så jeg kan simpelthen ikke forene det mere. For den andens vedkommende er det, fordi hans søn er stoppet med at spille badminton, så han har ingen relation til klubben længere. Så der er ikke andet i det, end at der skal nye til. Så det handler ikke om, at der ikke er nok, der bruger klubben? - Nej, slet ikke. Vi har en rigtig velfungerende klub. Vi har fremgang på medlemssiden på ungdom, senior, motionist - over hele linjen. Vi har en fin økonomi, og vi ligger sportsligt til oprykning til tredje division med vores seniorhold. På hele ungdomssiden har vi hele fem hold, der har kvalificeret sig til Danmarksmesterskabet. Så det går jo rigtig godt - det er bare ærgerligt, at vi mangler hænder! fortæller Lars Bruntse.

Forsøger at få flere med