Middelfart: Festen bliver for alle, der har lyst at deltage, når Middelfart Kommune tirsdag 12. juni højtideligholder, at det netop den dag er 100 år siden, at kommunen fik sin første folkevalgte borgmester.

Ehlert Nielsen hed han. Den første af foreløbig i alt fire og alle socialdemokratiske borgmestre.

Festen, der kommer til at foregå på Nytorv og forskellige steder inde i rådhuset, relaterer sig ikke til Socialdemokratiet. Den skal i bred forstand ses som en fejring af det lokale demokrati. Der er afsat 150.000 kroner til formålet. Der arbejdes med dagen ud fra seks spor, som det udtrykkes i det kommunale oplæg, som Økonomiudvalget skal behandle tirsdag:



Byrådets ønske om at involvere borgerne i konkrete politiske tiltag bundet op på kommunens visioner og indsatser En kommunal organiseret del hvor der inviteres nationale tidligere eller nuværende politikere, der kan deltage i debatter om kommunalt folkestyre. Folkemødetankegang hvor vi inviterer politiske partier, lokaludvalg, råd, nævn, interesseorganisationer og alle andre ind til at lave workshops, der i en demokratisk fortællerramme udvikler nye politiske forslag i en lokal kontekst Et børne/ungdomsperspektiv hvor de unge kommer til orde og formulerer deres ønsker til byrådet. Et historisk perspektiv med foredrag med mere. Et underholdende element med musik, teater, mad og anden underholdning, der er med til at skabe god stemning

Videre hedder det:

- Borgerne inviteres til en festdag, hvor de ganske vist bliver oplyst og underholdt, men i endnu højere grad også er medbidragsydere og medskabere af en demokratisk proces, hvor de inviterer byrådet ind til at debattere synspunkter, der er vigtige for borgerne.