5000 ellevilde ungarere går bersærk lørdag eftermiddag i Veszprém Aréna, når den lokale håndboldklub tager imod Skjern Håndbold.

Her bliver returopgøret i ottendedelsfinalen i Champions League spillet i en trykkoger, når Skjern skal forsvare sejren på syv mål fra det første opgør i Vestjylland.

Skjern-træner Ole Nørgaard er godt klar over, at en af Europas sværeste udebaner venter, men indgår det i hans forberedelser?

- På den ene side ja. Det er jo noget, som er anderledes, end hvad vi har prøvet før. På den anden side nej. For vi ved jo godt, hvad der venter os.

- Vi har masser af rutine på vores hold. Det er ikke fordi, vi kommer til at stå fuldstændig uforberedte, siger Ole Nørgaard.

32-25-sejren til Skjern i det første opgør har allerede gjort optakten i Ungarn glohed.

Veszprem vil vinde Champions League, og et nederlag på syv mål i knockoutfasen til et dansk hold er bare ikke godt nok.

Faktisk er det så håbløst, at klubbens ledelse få dage efter gik amok og suspenderede spillernes resultatbonus, indtil sæson er forbi.

Argumentet lød, at de seneste resultater var en hån mod hele klubbens sjæl, tradition og ambition.

Det er ellers ikke fordi, Veszprem i sig selv er det vilde at skrive hjem om.

En by i den vestlige del af Ungarn med lidt over 62.000 indbyggere og en håndboldhal fra 2008 med plads til lidt over 5000 tilskuere.

Sandheden er bare, at Veszprém Aréna lørdag vil syde og koge over med alt, hvad der kan presses ind af kampklædte og fuldt udrustede håndboldsoldater på lægterne.

Fløjspilleren Buster Juul har prøvet at løbe op ned langs de ellevilde håndboldfans, da Aalborg Håndbold tidligere på sæsonen mødte Veszprem.

Han kalder mødet med Veszprém Aréna for den største oplevelse i karrieren.

- Det svarer til, at de mest fanatiske fodboldfans bliver puttet ind i en håndboldhal. De vil slå ihjel for at få en sejr. Alle sidder i Veszpremtrøjer og har bannere og horn med.

- Hallen er ikke særlig stor. Den minder lidt om den tidligere Campushalle i Flensburg. Man spiller ligesom nede i en grøft, og så er der tilskuere stejlt op. Hallen er sindssygt kompakt, og lydniveauet er voldsomt, siger Buster Juul.

AaB vandt med tre mål hjemme og tabte med seks mål i Ungarn, og Buster Juul fortæller, at Veszprem er som to forskellige hold ude og hjemme.

Arenaen i Veszprem kan dog også vendes til noget positivt for udeholdet.

- Folk hænger ind over banderne efter dig og råber og skriger. Det er også en kæmpe motivationsfaktor for udeholdet, for det er et adrenalinkick af en anden verden at tage et straffekast og få 5000 skrigende fans til at klappe i, siger Buster Juul.

Skjerns træner er mest optaget af, hvordan dommerne reagerer i den vilde kulisse.

- Der er ingen tvivl om, at Veszprems spillere kommer ud som vilde dyr. De vil spille så fysisk hårdt, at vi nok ikke har set noget lignende før, og tør dommerne give de udvisninger, der skal til?, spørger Ole Nørgaard.

Svaret kommer, når returkampen fløjtes i gang klokken 17.30 lørdag.