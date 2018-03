Nyborg: Selv om Nyborg Slot i de kommende år undergår en stor og dramatisk forvandling, skal historien fortsat fortælles. I disse dage efteruddannes det 22 personer store frivillige guidekorps på Nyborg Slot, så guiderne fortsat kan være med til at fortælle ikke bare historien, men også informere om tankerne bag det store slotsprojekt under de kommende års bygge- og restaureringsarbejde, skriver Østfyns Museer i en pressemeddelelse. - Det enestående restaurerings- og byggeprojekt skal bevare og sikre kulturarven og historien for fremtiden. Både slotsprojektet og helt centrale kapitler af Danmarkshistorien, som er knyttet til Nyborg Slot, skal naturligvis fortælles, også selv om der ikke umiddelbart er adgang til slottet, siger afdelingsleder Janus Møller Jensen ved Nyborg Slot og Borgmestergården i pressemeddelelsen. De mange frivillige guider, der er tilknyttet Nyborg Slot og Borgmestergården, har gennem flere år guidet gæster rundt både inde på slottet og i byen. Det vil de fortsætte med. Rundturen på slottet er imidlertid flyttet uden for de gamle tykke mure, mens slotsprojektet står på. - På turen fortæller guiderne både om slottets historie og det store slotsprojekt, fortæller museumsinspektør Mathias Schmidt Tryggedsson, der står for guideuddannelsen og kontakten til de mange frivillige.

- Det er en helt enestående mulighed for at opleve et vaskeægte slotsbyggeri, som vi naturligvis gerne vil fortælle meget mere om og præsentere for alle vores gæster, tilføjer han.