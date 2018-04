- Vi samlede en idegruppe sidste år, som bestod af mange forskellige. Pensionistforening, skolen, menighedsrådet, erhvervsdrivende, kunstnere og så videre. Der skulle vi i fællesskab finde ideer til, hvordan vi kunne være med til at markere og fejre begivenheden, fortæller formand for Fjelsted Borgerforening, Mads Winther.

Fjelsted: Bynavnet Fjelsted figurerede for første gang i år 1418, og derfor betegnes det som Fjelsteds fødselsår. Hvilket betyder, at byen i år fejre 600 års fødselsdag. Den meget runde fødselsdag vil i løbet blive markeret ved flere lejligheder.

Fjelsted kirke er fra 1200-tallet, så før 1418 har der været folk i området, men Mads Winther fortæller, at området før 1418 har haft mange forskellige navne. Der er sket meget i Fjelsted siden 1418, men ifølge Mads Winther er de grundlæggende ting, man forbinder med et lille landsbysamfund, der stadig.

- Det lokale står stadig stærkt. Man hjælper hinanden temmelig meget, og har man brug for hjælp, er hjælpen ikke langt væk. Det er dét, og så at det er en rolig by med ufattelig mange foreninger, vi overlever på. Kerneværdierne om sammenhold er der stadig.

Vil Fjelsted om 600 år kunne fejre 1200 års fødselsdag?

- Det er et godt spørgsmål. Udfordringen er, at folk har svært ved at låne penge til at købe et hus her. Men vi prøver at holde byen i live ved at holde gang i sportsforeninger, skolen og så videre. Jeg håber, Fjelsted er der om 600 år, for de værdier, der er på landet, betyder noget. Mister man de værdier, er der om 600 år kun storbyerne tilbage.