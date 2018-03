Begums Indisk Take Away i Østergade har fået nye ejere to gange inden for et halvt år.

Begums Indisk Take Away blev åbnet af den 25-årige pakistaner Muneer Hussain, der i 2012 ofrede en halv million kroner på at omdanne den tidligere Duft & Natur-forretning i Østergade i Middelfart til spise- og take away-sted. Ifølge Det Centrale Virksomhedsregister solgte Muneer Hussain den 24. november sidste år Begums ApS til Ganesh Thagunna, der 25. januar solgte aktiviteterne til Begum's Aps for derefter at se sit selskab erklæret konkurs den 16. marts i år.

Middelfart: Middelfartere med hang til indisk mad kom ikke til at gå sultne i seng, selv om Skifteretten i Odense den 16. marts erklærede selskabet bag Begums Indisk Take Away i Østergade 41 i Middelfart konkurs - på begæring af Skat. For allerede den 25. januar havde Begums ApS solgt aktiviteterne til det odenseanske selskab med næsten samme navn Begum's Aps, der nu driver stedet videre.

Når man i dag ringer til Begums Indisk Take Away i Middelfart skal man trykke 1 for at vælge afdelingen i Middelfart og 2 for Odense. Avisen trykkede 2 og lagde en besked på telefonsvareren og blev senere ringet op af Singh Thahur, der fortalte, at han er den nye ejer af Begums i Middelfart og ejer selskabet Begum's ApS samt er ved at overtage en lignende take away forretning i Odense. Indiske Singh Thatur oplyser til avisen, at Muneer Hussain intet har med driften at gøre mere.

Af det Centrale Virksomheds register fremgår det, at den reelle ejer af Begum's ApS er Gurmukh Singh fra Odense.

Kurator på konkursboet efter Begums ApS, Morten Elbrønd hos Focus Advokater i Odense, har endnu ikke overblik over boet.

- Men jeg er bekendt med, at der skulle være sket et ejerskifte ikke lang tid før konkursen, den nye ejer skulle lige nu være i udlandet, og jeg skal tale med ham efter påske og prøve at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen, mere kan jeg ikke sige nu, lyder det fra den odenseanske kurator.

Både de to forskellige ejere af Begums ApS og de nyeste ejere af spisestedet har lejet sig ind hos Carit Enevoldsen, der ejer ejendommen i Østergade 41 og selv bor på førstesalen.

- De nye selskaber har hver gang overtaget de gamle lejekontrakter selvfølgelig med nye navne på. Og jeg har hele tiden fået min husleje, som jeg skulle, siger Carit Enevoldsen.