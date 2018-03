Når København Håndbold og Team Esbjerg lørdag støder sammen på Frederiksberg, er det samtidig mødet mellem nummer et og to i håndboldslutspillets gruppe 1.

Derfor betragter Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, kampen som en lille finale for det vestjyske mandskab.

- Vi er både fulde af respekt og fortrøstningsfulde, siger han til klubbens hjemmeside.

- Statistikken mod København er god, i vores kamp på udebane mod dem smed vi det hele væk i første halvleg, siden har vi været oven på i fem halvlege, og det er modstanderne, der skal opfinde noget.

Team Esbjerg lagde i slutspillet ud med at besejre Nykøbing Falsters håndboldkvinder 28-23, mens grundspillets mesterhold, København Håndbold, slog Randers HK 30-22 på udebane.

Status før mødet mellem Team Esbjerg og København er derfor, at sidstnævnte har fire point på førstepladsen, mens Team Esbjerg ligger på andenpladsen med to point.

De to bedste fra hver pulje går videre til semifinalerne.

- Det er et supergodt hold med et stærkt fundament, men vi ved, at vi har en chance for at slå dem, siger Jesper Jensen.

Team Esbjerg og København tørnede sammen to gange i grundspillet. Her endte det med en sejr til hvert hold.