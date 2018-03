Udenrigsministeriet i Venezuela vil have branden, der kostede 66 fanger og to besøgende livet, undersøgt.

Familiemedlemmer til de fanger og besøgende, der tidligere på ugen døde i en brand i et overfyldt fængsel på en politistation i det centrale Venezuela, vil blive kompenseret.

Det oplyser Venezuelas udenrigsministerium.

Ministeriet oplyser samtidig, at myndighederne har fået ordre om at efterforske branden, der fandt sted i landets tredjestørste by, Valencia, onsdag.

I alt døde 68 mennesker i branden - 66 mandlige fanger og to kvindelige besøgende.

I meddelelsen fra udenrigsministeriet fremgår det, at der er indgået en aftale om kompensation med de berørte familier. Ministeriet næver ikke, hvor store beløb der er tale om.

Unavngivne politikilder fortalte fredag, at alle lig er blevet gjort krav på af slægtninge på nær otte.

FN's kontor for menneskerettigheder i Schweiz udtalte torsdag, at det var "rystet over de forfærdelige dødsfald". Kontoret opfordrede samtidig til en grundig undersøgelse af sagen, ligesom at det krævede kompensation til de efterladte.

Præsident Nicolas Maduros regering afviste FN-udtalelsen og kaldte den "uovervejet" og "ude af proportioner".

Organisationen Una Ventana a la Libertad (Et vindue til frihed), der kæmper for indsattes rettigheder, oplyser, at fanger forud for ulykken havde sat ild til flere madrasser i et forsøg på at bryde ud af fængslet.

Ifølge organisationen er der fem gange flere fanger i de midlertidige celler på Venezuelas politistationer, end der er kapacitet til.