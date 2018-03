Børn er særlig udsatte for dårligt indeklima, når de sover, fordi deres hjerner ikke er fuldt udviklede.

Børns egne prutter, sved og udåndinger påvirker deres søvn.

Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet er i fuld gang med at undersøge, om kroppens funktioner om natten også påvirker børns indlæringsevne.

Derfor overnatter 36 børn i alderen 10-12 år på skift i denne tid i små grupper i et klimakammer, hvor forskerne nøje kan overvåge alle deres såkaldte bioinfluenter: kroppens affaldsstoffer fra prutter, sved og udånding.

Især om natten menes påvirkningen nemlig at være så stor, at det påvirker børnenes sundhed og indlæringsevne.

- Vi ved allerede, at der i klasseværelser kan være en ikke ringe påvirkning af børns læreevner på grund af ophobet CO2, siger lektor og projektleder Søren K. Kjærgaard fra Institut for Folkesundhed.

- Vi vil derfor undersøge, om det også gælder i børneværelset.

I klimakammeret er der fuldstændig styr på alle udledninger fra børnene.

Indlæringsevnen måles efterfølgende med psykologiske test, mens søvnkvaliteten testes med armbåndsure, der måler forskellige søvnstadier.

Alle børnene skal overnatte hver tre gange de kommende måneder.

Jacob Holm Nielsen på 12 år har allerede overnattet i det skinnende klimakammer med de seks køjesenge, der lidt ligner en rummelig rumstation.

- Det er fedt at få lov at være med til et forsøg, og jeg sov fantastisk, siger han.

Forskningsprojektet er sat i gang af Realdania som led i en større indsats for at forbedre børns indeklima.

- Vi arbejder på at skaffe ny viden om indeklima både til brug for byggebranchen, men også til dem, der bor i husene, siger programchef Lennie Clausen fra Realdania.

- Det er første gang, at der er lavet et så stort og intensivt projekt med netop børn, som er særligt udsatte, siger han.

- Det skyldes, at deres kroppe og hjerner fortsat ikke er færdigudviklede. Derfor menes effekten af dårlig luft at være større for dem, siger lektor Søren K. Kjærgaard.

Resultaterne ventes klar til efteråret.