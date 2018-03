Brasilianske fodboldfans kan ånde lettet op.

Superstjernen Neymar er nemlig kun to-tre uger fra at vende tilbage fra sin skade og ser dermed ikke ud til at være i fare for at misse sommerens VM-slutrunde.

Det siger Paris Saint-Germain-træner Unai Emery fredag.

- Jeg talte med ham tidligere på ugen. Han har det godt og er afslappet, siger Emery.

Neymar blev skadet i Ligue 1-kampen mod Marseille 25. februar og har siddet ude lige siden.

Han blev opereret i sin højre fod og ankel af en læge på det brasilianske fodboldlandshold i begyndelsen af marts og bevægede sig en overgang ved hjælp af krykker.

I første omgang var vurderingen, at det offensive es kunne være ude i op til tre måneder.

Neymar missede for nylig Brasiliens to testkampe mod Rusland og Tyskland. Men nu er fremgangen angiveligt så stor for Neymar, at han kan øjne et comeback før VM, der begynder 14. juni.

Her er Brasilien i gruppe med Costa Rica, Serbien og Schweiz.

Sikker er det dog, at Neymar ikke er med, når PSG lørdag møder Monaco i Liga Cup-finalen mod Monaco.

Skaden har da heller ikke sat en stopper for PSG's magtdemonstration i Ligue 1. Holdet har vundet ni ligakampe på stribe og har 17 point ned til netop Monaco med syv kampe igen.