Der er formentlig lagt låg på situationen, efter at Rusland har svaret igen og udvist en stribe diplomater fra blandt andet EU-lande, USA og Ukraine.

Men selv om der er ro på for nu, er stemningen mellem Vesten og Rusland ikke blevet bedre.

Det vurderer leder på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, Mikkel Vedby.

- På nuværende tidspunkt må man gå ud fra, at Rusland og briterne samt deres allierede er kvit.