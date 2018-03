Nyborg: Hvem skal man ringe til, hvis man har brug for svar på et spørgsmål eller gerne vil dele en oplevelse med nogen? det spørgsmål stiller flere nyborgensere sig selv end tidligere.

En ny rapport fra sundhedsstyrelsen viser, at et stigende antal borgere i Nyborg Kommune aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har brug for støtte, ligesom flere og flere sjældent eller aldrig har kontakt til venner.

Faktisk har over ti procent i Nyborg Kommune aldrig eller sjældent kontakt til venner, viser tal fra rapporten. Det tal er både steget fra 2010 og er højere end gennemsnittet i Region Syddanmark, hvor tallet ligger på 9,3 procent.

Ensomheden kan ifølge Sundhedsstyrelsen have konsekvenser for borgernes psykiske og fysiske helbred, fordi stærke relationer giver bedre helbred, færre sygedage og hurtigere raskmelding, hvis man bliver syg.

Følelsen af ikke at have kontakt til venner eller andre er højest for mænd og kvinder over 75 år.