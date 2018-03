1. Mindre snak og mere handling

Sundhedsordfører i SF, Kirsten Normann, siger, at der er bred enighed mellem de fleste partier om, at der skal ske noget, men at der ikke er enighed om, hvordan det skal ske.

- Det er meget trist, synes jeg. Årsagen til den manglende tillid blandt danskerne er ikke svær at få øje på, for der florerer den ene historie efter den anden om pressede psykiatere, tidlige udskrivninger og sene behandlinger.

Dog peger Kirsten Normann også på, hvad der skal til for at vende udviklingen og skabe større tillid psykiatrien.

- For det første skal der være ressourcer nok, så psykiaterne igen har tid til at være psykiatere. Samtidig skal psykologerne inkluderes noget mere, psykologhjælp skal være gratis for alle, og der skal være større fokus på forskning. Vi skal have en større ekspertise inden for psykiske sygdomme.

Hun påpeger, at det er ukorrekt, at der politisk set ikke er fokus på psykiatrien. Hun erkender dog, at der er alt for meget snak og alt for lidt handling.