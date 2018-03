Psykiatri

Epinion-undersøgelse lavet for Bedre Psykiatri viser, at mindre end halvdelen af befolkningen har tillid til, at de får den bedst mulige behandling, hvis de får en psykisk sygdom.

Danmarks folkesygdom i tal 574.000 danskere har en psykisk sygdom.Ca. 1,7 mio danskere er pårørende til psykisk syge. Cirka 15 procent af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år. Hver tredje dansker får en psykisk sygdom i løbet af deres levetid, mens hver fjerde dansker får en psykisk sygdom inden 50 års alderen. Mentale sundhedsproblemer antages gennem livet at forekomme hos op imod 50 procent af befolkningen (OECD, 2016). Cirka halvdelen af alle psykiske sygdomme har deres debut inden 14 års alderen, og at 75 procent af sygdommene er debuteret ved 24-års alderen.

Undersøgelsen indikerer tydeligt, at når spørgsmålet omhandler psykiske sygdomme, så har mindre end halvdelen af befolkningen tillid til, at de får den bedst mulige behandling.

- Det er et enormt overset område, men måske er det fordi, at der er så meget at tage fat på. Det bliver et langt, stort træk, men det bliver kun større, hvis vi venter.

- Nogle danskere kan, af bekymring for selve behandlingen, være tilbageholdende med at opsøge hjælp. Derudover er konsekvensen også, at billedet på psykiatrien forbliver dårligt. En fastholdt opfattelse af nyttesløshed og armod.

- Der er tale om det område, der berører flest danskere. Det er indlysende for alle, at psykiatrien er under pres. Derfor falder tilliden også til behandlingen. Samtidig understreger Thorstein Theilgaard også konsekvensen af den manglende tillid.

- Kvaliteten af behandlingen hænger sammen med det pres, som mange psykiatere er under. Det hænger sammen med den nuværende økonomiske ramme med den massive reduktion i psykiatriske sengepladser og manglen på speciallæger. Vi har simpelthen ikke mulighed for at levere den kvalitet, som vi ellers gerne ville.

Som en følge deraf er risikoen for, at der sker fejl, eller at danskerne ikke får den optimale behandling, forøget. En kendsgerning som overlæge på de retspsykiatriske sengeafsnit i Viborg, Jacob Dahlstrøm Severinsen, erkender.

- Hvis vi kan påvirke og forbedre behandlingskvaliteten i hele kæden, så vil helhedsoplevelsen og selve behandlingen også blive bedre. Vigtigst af alt, så kan danskerne få den rigtige behandling i tide, inden det går rigtig galt, hvilket er godt for den enkelte borger og uden tvivl også god forretning for kommuner, regioner og regering.

Jacob Dahlstrøm Severinsen peger derfor på, at der er behov for en forbedring af hele sundhedskæden. Fra kommune til psykiatri.

- Hvis kommunerne har svært ved at løse deres opgave, får patienten ikke den rette støtte og behandling i kommunalt regi. Så kan det ende med, at den enkelte bliver mere syg og måske endda ender i kriminalitet. Dette kan så udløse en foranstaltningsdom, og så kan vedkommende ende inde ved mig på de retspsykiatriske sengeafsnit.

Generalsekretæren for Bedre Psykiatri, Thorstein Theilgaard, peger på, at tilliden til psykiatrien ville være større, hvis politikerne proriterede anderledes.

- Det handler om, at politikerne skal tage sig sammen og prioritere psykiske sygdomme. Det er Danmarks største folkesygdom. Der skal derfor laves en ny psykiatriplan, som skal indeholde en omlægning af økonomien.

Thorstein Theilgaard påpeger, at epinionsundersøgelsen er en præcis udmåling af, at der er noget at tage fat på. En motivation til at se, at der er et sundhedsområde, der halter efter alle de andre.

- Regeringen skal tage skeen i den anden hånd og gøre noget. For de psykisk syge, psykiaterne, for kommunerne, regionerne og for alle danskeres skyld. Kun på den måde kan tilliden stige igen.