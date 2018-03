Bogense fik hægtet Tarup/Paarup af topstriden, da det i forårspremieren på kunststofbanen i Paarup blev til en 3-0-sejr til nordfynboerne.

Hjemmeholdet var ellers kampen igennem mest på bolden, men skarpheden tilhørte gæsterne, der trods manglende kræfter til sidst fik hevet en vigtig sejr i land.

- Vi så trætte ud til sidst, men ellers formede kampen sig, som vi gerne ville have. For vi holdt næsten Tarup/Paarup væk fra chancer, og var generelt meget konsekvente i det, som vi foretog os. Så en virkelig god og vigtig start for os, opsummerede Bogenses træner, Lars Spinner Hansen, der havde set Simon Blach stå for kampens første to mål, mens Mathias Riber var manden bag scoringen til 3-0. (Due)