Torsdag er en 79-årig mand fra Bogense blevet dømt skyldig i at have forsøgt at dræbe sin kone - og sig selv. Det skete dagen før en retssag i september, hvor han fik en betinget dom for seksuel krænkelse af sit barnebarn.

Efter domsafsigelsen den 20. september blev han anholdt og overnattede i Slagelse Arrest. I et grundlovsforhør dagen efter overbeviste han dommerne om, at han ikke vil slå sig selv eller andre ihjel.

I retssagen i september blev han kendt skyldig i at have seksuelt krænket sit mindreårige stedbarnebarn i form af berøring, hvilket skulle have fundet sted mellem den 1. januar 2009 og den 16. oktober 2011, hvor pigen var mellem 9 og 12 år gammel.

Bogense: En 79-årig mand fra Bogense er i Retten i Odense blevet idømt fire måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år for tre drabsforsøg på sin hustru i perioden den 17. til 19. september 2017, som konen dog selv har opfordret til. Han har udbedt sig betænkningstid til dommen.

Retssagen om drabsforsøget er højst usædvanlig, fortæller anklager Kirsten Flummer. Men uden at komme med et konkret eksempel er hun sikker på, at sædelighederetssager kan føre til skade på sig selv eller andre - foruden den sociale konsekvens:

- I den her familie har det haft en social konsekvens, fordi den søn, hvis datter det gik ud over, ikke vil have noget med sin far at gøre, fortæller anklager Kirsten Flummer.

Det er netop en frygt for udfaldet af retssagen om en seksuel krænkelse af stedbarnebarnet, som fører til drabsforsøget. I en afhøring fortæller hustruen, som er temmelig dement, men under afhøringen er klar og tydelig, at hvis hendes 79-årige mand skulle i fængsel, så skulle hun ikke være alene. Det ville hun ikke kunne klare.

Men sagen endte altså med en dom på fire måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år.