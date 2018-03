Svendborg: Fyns Politi havde brug for både alkometer og narkometer natten til fredag. Klokken 00.51 stoppede en patrulje en bilist i Brogade i Svendborg, og da betjentene kontrollerede den 23-årige mandlige bilists udånding, viste det sig, at han kørte bil, selvom han var påvirket af et euforiserende stof.

Patruljen tjekkede mandens lommer og bil og fandt ud af, at han var i besiddelse af hash. Derfor blev han både sigtet for at køre i påvirket tilstand og for at besidde hash, før han blev kørt til en blodprøve.

Halvanden time senere, klokken 02.27, blev der atter brug for narkometeret, da en patrulje standsede en bil på Gl. Landevej i Langå mellem Øksendrup og Hesselager.