Danmark har fået besked på at sende to diplomater hjem fra tjeneste i Rusland.

Det har den danske ambassadør, Thomas Winkler, fredag fået at vide på et møde i det russiske udenrigsministerium.

Udvisningen er en forventet reaktion på, at Danmark i mandags udviste to russiske diplomater.

Udenrigsminister Anders Samuelsen kalder i en pressemeddelelse russernes beslutning "helt som forventet".