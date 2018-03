Om en god månedes tid går man i gang med at få Fyrtøjet og de andre moderne bygninger omkring H.C. Andersens Hus til at forsvinde

Den store nedrivning er nødvendig for at skabe plads til et eventyrhus tegnet af den japanske stjernearkitekt Kengo Kuma . Her vil Børnekulturhuset Fyrtøjet blive en integreret del, når eventyrhuset står færdig - forventet en gang i 2020.

Asger Halling Lorentzen, formidlingschef ved Odense Bys Museer, fortæller, at selve nedrivningen lige nu er i udbud og forventes at gå i gang om en god måneds tid.

Indtil 2020 skal Fyrtøjet have hjemme i Nyborgladen ved Møntergården, og den flytning er der ifølge Asger Halling Lorentzen mange fordele ved.

- Fyrtøjet vil komme til at understøtte Møntergårdens andre børneaktiviteter, børnemuseet Histotoriet og Børnenes Baggård, og det vil give øget opmærksomhed på Møntergården, siger formidlingschefen, der håber på, at flere vil få øje på, at Møntergården er et sted hvor børn og deres voksne godt kan få en dag til at gå på en meningsfuld måde.

I det hele taget er en del anderledes i disse to-tre mellemår, inden det nye eventyrhus står færdigt i Lotzes Have. H.C. Andersen Museet er således midlertidigt flyttet ind i Odense Koncerthus i det, der var Carl Nielsen Museet. Og for at give H.C. Andersen-turisterne en god oplevelse i midt i midlertidigheden tilbyder Odense Bys Museer en fem-i-en-billet.

Den giver adgang til Andersens fødehjem i Hans Jensens Stræde, barndomshjemmet i Munkemøllestræde, det midlertidige museum i koncerthuset, Fyrtøjet når det åbner i maj, samt til Møntergården med dets kulturhistoriske museum.

- Netop fem-i-en-billetten har gjort, at vi har fået stigende besøgstal i Møntergården, siger Asger Halling Lorentzen.