Børnekulturhuset Fyrtøjet flytter midlertidigt ind i Møntergården og åbner igen 22. maj, inden det i 2020 skal være del af det nye H.C. Andersen eventyrhus.

Der tømres og snedkereres, støbes og regeres i Nyborgladen i disse uger. Et univers med hule træer og norsk fjeld er ved at blive skabt. Snart skal det befolkes med elverpiger, lygtemænd, natravne og norske trolde. Og det er ganske vist. Børnekulturhuset Fyrtøjet blev hjemløst for knap et halvt år siden. Bygningen ved siden af H.C. Andersens Hus, hvor Fyrtøjet og dets eventyrlig børneunivers havde hjemme, skal rives ned for at give plads til eventyrhuset. Nyborgladen og Ejler Rønnows Gård Nyborgladen, som bliver Børnekulturhuset Fyrtøjets midlertidige adresse, blev bygget i midten af 1600-tallet som bagbygning til en købmandsgård i Nyborg.I 1950'erne blev laden flyttet til Møntergården, hvor den blandt andet har været brugt som åbent magasin. Og som café/julestue de to weekender i december, når der er julemarked.



På lang sigt er det planen, at Nyborgladen, når Fyrtøjet er flyttet igen, kan blive til en permanent café. Det kan ske som et led i en større plan om at åbne mere op for offentligheden til karréen af historiske bygninger og de forskellige pladser omkring Møntergården.



Ejler Rønnows Gård, der bliver brugt til Fyrtøjets billedskole og skal bruges til Fyrtøjets fortællescene, stod oprindeligt i Nørregade i Odense og blev færdigbygget i 1547.



Den har blandt andet været købmandsgård og brændevinsbrænderi. Ejler Rønnows Gård blev i 1939 flyttet til Møntergården. Men uanset at bygningen snart forsvinder, skal Fyrtøjet leve videre. Det skal være del af det kommende eventyrhus, der forventes at åbne i 2020. Og indtil da får Fyrtøjet et midlertidigt hjem i form af Nyborgladen. Som er en af de gamle bygninger ved Møntergården. Om to måneder, 22. maj, åbner Fyrtøjet for publikum. Vanen tro bliver det et univers, der skal befordre leg og kreativitet og som er skabt med udgangspunkt i et af H.C. Andersens eventyr. I dette tilfælde et af de lidt mindre kendte, "Elverhøj" fra 1845. Det er historien om elverfolket, som holder en mægtig fest og får besøg af en norsk trold, der har to sønner med, som to af elverkongens døtre skal giftes bort til. Selv om det kommer til at gå lidt anderledes.

Magisk univers

Dengang Børnekulturhuset Fyrtøjet lå i den bygning ud mod Thomas B. Thriges Gade, der snart rives ned, blev der også med et par års mellemrum skiftet tema og univers. Eller med andre ord skiftet Andersen-eventyr som udgangspunkt og inspiration. "Elverhøj" har i et stykke tid stået på ønskesedlen som et af de eventyr, man kunne bruge. Det fortæller formidlerne Rikke Jahn Svinding og Lise Marie Nedergaard, der er ophavskvinderne til det nye fyrtøjs-univers. Eventyret er blandt andet valgt, fordi det med dets magiske væsener og univers minder en del om Harry Potter og anden af den fantasy-litteratur, der populær hos børnene. Hvor det tidligere har været kendte eventyr som for eksempel "Den standhaftige tinsoldat" og "Den lille havfrue", der har været udgangspunktet for Fyrtøjets univers, er "Elverhøj" mere åbent i den forstand, at figurerne er mangfoldige og ikke så kendte fra illustrationer som en tinsoldat eller en havfrue. Så Rikke Jahn Svinding og Lise Marie Nedergaard håber på, at det er befordrende for børnenes kreativitet, når de skal klæde sig ud og lege med i eventyret.

Underverden