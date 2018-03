28-årige Rasmus Rhode er fra Faaborgegnen, men de sidste mange år har hans færden været i det kreative miljø i København. Han er poetry slammer og er en af landets bedste. Fyens.dk snakkede med den tidligere Faaborg-dreng om dét at have ordet i sin magt.

- I starten var det voldsomt for mig at komme fra landet til hovedstaden. Der var meget stimuli. Der gik faktisk tre år, inden jeg begyndte at tage andre ruter, end dem jeg kendte, rundt i København, fortæller Rasmus Rhode, der dog fremover vil blive i hovedstaden.

Rasmus Rhode optrådte med sit allerførste poetry slam tilbage i 2010. Han lagde ud med at blive nummer to i konkurrencen og vandt over en tidligere Danmarksmester. Siden har interessen for ord og lyrik grebet om sig for Faaborg-drengen, der de sidste otte år har haft sin base i København, hvor han har slået sig ned i storbyens kreative miljø.

Rasmus Rhode er 28 år, og er en af Danmarks bedste poetry slammere. I Skuespilhuset i havde han en af sine bedste optrædener. Et terrorslam, hvor han iscenesætter og omtaler terrorisme, og hvor han inden start måtte cleare med personalet, at hans optræden vil være voldsom. Men man må gerne gå til grænsen, når man er poetry slammer. For har man noget på hjerte, skal publikum forstå alvoren i det.

Blå bog Rasmus Rhode Rasmus Rhode er 28 år gammel og bor til daglig i København. Han er født og opvokset i Katterød ved Faaborg. Han gik på Enghaveskolen og tog et efterskoleår på Faaborgegnens Efterskole. Rasmus Rhode har haft et forløb på Svendborg Teknisk Skole, hvor han blev dekorationsmaler, han har gået på dramalinjen på Kunsthøjskolen på Ærø, hvorefter han flyttede til København i 2009, hvor han har gået på en dagshøjskole med fokus på scenekunst og teater.Rasmus Rhode skriver også musik og har været i USA med det internationale teater Black Box Pangea, der har base i København, hvor han var med i teaterkoncerten "POP". Desuden har en sammen med en instruktør startet Teater Ordblindt i 2013, som er opbygget på baggrund af poetry slam. Poetry slam opstod i 1984 i Chicago i USA af Marc Smith, der ville gøre poesi mere interessant at lytte til. Det begyndte at få sin indtræden i Danmark i 1998, hvor det gennem årene har haft sine op- og nedsving.

Egentlig så Rasmus Rhode ikke poetry slam som noget, han kunne gøre karriere inden for. Han ville gøre det af lyst.

- Men opgaverne kom ad hoc, der kom flere jobs og det hele faldt bare lidt ned i turbanen.

For i et samarbejde med Peter Dyrborg, tidligere Danmarksmester i poetry slam, blev det muligt for Rasmus Rhode at blive booket til arrangementer og til undervisning på skoler.

- Vi poetry slammere kommer ofte med noget andet end en dansklærer. De vil ofte have en systematisk måde at arbejde på, hvor vi mere arbejder under en form for taktilitet, siger Rasmus Rhode.

Ved at arbejde på en intuitiv og kreativ facon, mener han også, man fanger nogle af de børn, der ikke er så gode til at læse eller skrive.

- Ofte i skolen handler det om, hvorvidt man kan stave til et ord. Når jeg kommer, er jeg ligeglad med, hvordan det staves. Jeg er mere interesseret i, hvordan det lyder. Og når man så roser børnene for de ord, de har på hjerte, blomstrer de pludselig op.

Det er dog ikke den store formue, Rasmus Rhode tjener på sit job som poetry slammer. Han må som en anden sigøjner rejse hele landet rundt, for at skrabe jobs sammen. Nogle måneder er der nærmest ingenting at få. Blandt andet i sommermånederne, hvor der er musik og festivaler.

- Men man lærer at leve for de penge, man har. Også ud fra en idé om, at det at have tid også er en investering i noget. Jeg sætter mig ned og bruger tiden på at skrive for at øve mig. Jeg bilder mig ind, at det er en god investering. For det kræver et stykke arbejde at blive god. Nogle dage er det også trættende, og så skriver jeg dårligt. Men så siger jeg til mig selv, at det også er godt at få det bæ ud, siger Rasmus Rhode og fortsætter.

- Man må acceptere, at man ikke er et kunstnerisk geni. Der findes meget få kreative genier. Man skal skrive sig frem til sit materiale. Man kan ikke bare sidde og vente på, at det kommer til en.