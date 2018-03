Ejerne af storebæltsfærgen Broen har samlet en gruppe aktive, der gør et sidste forsøg på at sikre færgen en fremtid i Nyborg. Lokale- og Anlægsfonden har været ombord for at se på forholdene.

Nyborg: Den gamle storebæltsfærge, Broen, skulle efter planen slæbes væk fra Nyborg senest den 1. maj. Men for nylig gav Nyborg Kommune færgen mulighed for at blive i byen i tre måneder ekstra, og der arbejdes stadig for at sikre færgen en fremtid i den by, hvorfra den i sin tid piskede frem og tilbage over Storebælt med biler og mennesker og dårlig Storebælts-kaffe.

- Det handler først og fremmest om at forhindre, at Broen bliver slæbt til Indien for at blive skåret op på en strand, siger arkitekt Jens Hald, der er med i gruppen, som en sidste gang forsøger at redde Broen.

- Vi mærker, at færgen stadig har en meget stor opbakning i Nyborg, og mange af de nyborgensere, der vendte sig mod projektet med at placere færgen i sit gamle leje centralt i havnen, er blevet chokerede over, at deres modstand betød, at kommunen og museet helt opgav færgen og projektet. Mange af modstanderne var mod placeringen og ikke mod færgen, siger Jens Hald.

- Der må være en mulighed for at beholde færgen i byen, siger han.