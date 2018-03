30. september 2010 falder Louise Bagger-Jørgensen Kolbye over en kloakrist på p-pladsen ved Havrehedskolen.

4. oktober 2010 kontakter hun sin læge. Fortæller hun er faldet og har slået panden i asfalten. De aftaler, at hun skal gå til fysioterapeut, som hun allerede har en aftale med samme dag.

4. november 2010 vågner hun med kraftige smerter i nakken, ligesom hun er følelsesløs i to fingre på venstre hånd. Først får hun smertestillende medicin hos lægen, men om aftenen bliver hun indlagt på OUH.

6. november 2010 bliver hun opereret for diskusprolaps i nakken.

2. april 2012 anerkender Arbejdsskadestyrelsen Louises fald som en arbejdsskade og fastsætter méngrad til 15 procent.

19. november 2012 fastsætter Arbejdsskadestyrelsen hendes midlertidige tab af erhvervsevne til 35 procent.

5. marts 2013 forhøjes tabet af erhvervsevne til 50 procent. Den afgørelse anker Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring, der er forsikringsselskab for Nordfyns Kommune.

4. december 2013 sender Ankestyrelsen sagen retur til Arbejdsskadestyrelsen for at få undersøgt, om der er sammenhæng mellem faldet og Louises symptomer i nakken.

12. januar 2015 afgør Arbejdsskadestyrelsen, at nakkeskaden ikke kan anerkendes som en arbejdsskade. Det er ikke bevist, at faldet er skyld i diskusprolapsen.

26. februar 2016 stadfæster Ankestyrelsen afgørelsen fra Arbejdsskadestyrelsen.

22. februar 2017 stævner Louise Bagger-Jørgensen Kolbyes advokat Ankestyrelsen med påstand om, at Ankestyrelsen skal anerkende, at Louises fald over kloakristen er årsag til diskusprolapsen i nakken. Den nordfynske kvinde har fået fri proces til at køre sagen.

1. juli 2017 får Louise tilkendt førtidspension.

22. januar 2018 besvarer Retslægerådet en række spørgsmål i sagen. Rådet mener ikke, at det er overvejende sandsynligt, at faldet er skyld i diskusprolapsen.

Louise Bagger-Jørgensen Kolbyes advokat anmoder Retten i Odense om tilladelse til at sende supplerende spørgsmål til Retslægerådet.