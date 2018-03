Tørresø/Morud: Først fik Louise Bagger-Jørgensen Kolbye at vide, at hun både kunne få godtgørelse for varigt mén og erstatning for tabt erhvervsevne, efter at hun den 30. september 2010 om aftenen faldt over en kloakrist på parkeringspladsen ved Havrehedskolen, hvor hun arbejdede som pædagog. Mindst 1,4 millioner kroner havde hun udsigt til at få for tab af erhvervsevne.

“ Vi vurderer, at din diskusprolaps i nakken ikke er en følge af den anmeldte hændelse, og vi anerkender derfor ikke den anmeldte personskade. Afgørelse fra Ankestyrelsen

Men så behandlede Arbejdsmarkedsstyrelsen sagen igen, og så var der pludselig ingen penge eller anerkendelse til den nu 40-årige kvinde. Der er ingen bevis for, at faldet er skyld i, at hun ikke kan arbejde og i stedet må leve af en førtidspension, lød den nye afgørelse, der blev stadfæstet i Ankestyrelsen.

Det har nu fået den nordfynske pædagog til at stævne Ankestyrelsen. En sag som hun har fået bevilget fri proces til at føre ved Retten i Odense.

I april 2012 anerkendte Arbejdsskadestyrelsen, at det var en arbejdsulykke, da Louise Bagger-Jørgensen Kolbye den 30. september 2010 faldt over kloakristen. Og at faldet er årsag til den diskusprolaps i nakken, der er skyld i de skader, der har gjort hende uarbejdsdygtig.

Med anerkendelsen fulgte et løfte om en godtgørelse på 118.575 kroner for varigt mén på 15 procent, og ved et møde på Jobcenteret fire måneder senere oplyste Arbejdsskadestyrelsen, at den vurderende Louise Bagger-Jørgensen Kolbyes tab af erhvervsevne til 35 procent. Den procent blev i marts 2013 sat op til 50 procent.