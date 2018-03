Europæiske diplomater er i stort tal blevet indkaldt til møder i det russiske udenrigsministerium. Blandt dem er også den danske ambassadør i Moskva.

Hollands ambassadør siger til RTL Nieuws, at to hollandske diplomater er blevet udvist som svar på Hollands udvisninger af to russiske diplomater.

En fotograf fra nyhedsbureauet Reuters har set biler fra en række europæiske lande. Det gælder biler fra blandt andre den britiske, tyske, franske, italienske, polske, hollandske og kroatiske ambassade.