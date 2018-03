Rudkøbing: På et tidspunkt mellem torsdag klokken 15.45 og fredag klokken 8.30 har en tyv set sit snit til at bryde ind i et fiskefartøj, der for tiden ligger på land i Rudkøbing Havn.

Tyven er brudt ind i styrehuset, hvor der nu mangler et navigationsanlæg og noget håndværktøj, oplyser Fyns Politi.