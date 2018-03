En villa på Langelinie er sat til salg for 15.950.000 kroner, og det gør den til Odenses dyreste villa i øjeblikket.

I udbudspris er villaen dog overgået af penthouselejligheden på 17. etage i TBT Tower, der udbydes til 20 millioner kroner.

En ny højdespringer har netop meldt sig på det odenseanske boligmarked i form af en villa på Langelinie i Odense, der for en uge siden blev sat til salg for 15.950.000 kroner. Det gør - målt på udbudspris - villaen til den dyreste, der i øjeblikket er til salg i Odense. Til gengæld for de mange millioner kroner, får man 233 kvadratmeter bolig, vinkælder, to garager og en have, der støder direkte ned til Odense Å, oplyser Nybolig, der udbyder boligen, i sin salgsannonce. Med udbudsprisen på næsten 16 mio. kroner overhaler Langelinie-villaen den villa på 348 kvadratmeter på Platanvej, der før var den dyreste i byen. Den er udbudt til 14,5 mio. kroner og har været til salg i godt tre måneder.

Otte boliger over 10 millioner kroner

Hvad angår villaer for de allermest velhavende købere er der i øjeblikket syv styk til salg i Odense med en udbudspris på over ti millioner. Det viser en søgning på boligsiden Boliga.dk. De fire af de syv dyreste ligger på Langelinie, og seks ud af de syv har adresse i Odense M. Det sidste af de syv dyreste huse i Odense Kommune er en landejendom i Odense SV med 230 kvadratmeter bolig og en grund på 36.550 kvadratmeter, som er udbudt til 12,5 millioner kroner. Den dyreste af alle boliger, der for tiden er til salg i Odense, er dog hverken en villa eller en landejendom.

Sådan bliver udsigten fra 17. etage i TBT Tower

Derimod er der tale om en lejlighed på 303 kvadratmeter i Odense C med udsigt over hele byen, nemlig penthouselejligheden på 17. etage i TBT Tower, som for tiden er ved at blive opført på den nu lukkede del af den tidligere Thomas B. Thriges Gade. Ifølge hjemmesiden tbt-tower.dk udbydes den til 20 millioner kroner, og af oversigten på hjemmesiden fremgår det, at den er reserveret, men endnu ikke solgt.

Endnu dyrere villa solgt med stor rabat