Glamsbjergskolen og Aarupskolen blev natten til langfredag udsat for indbrud. Begge steder er en tyv kommet ind via et vindue og har været rundt på skolens kontorer.

Aarup/Glamsbjerg: Klokken var 00.25 natten til fredag, da alarmen gik på Aarupskolen. Fyns Politi fik besked fra alarmselskabet om, at der var indbrud på skolen, og da en patrulje nåede frem, kunne betjentene konstatere, at et vindue var blevet brudt op.

Inde i bygningerne havde nogen været rundt på kontorerne, og en dør var blevet sparket ind. Der var ifølge politiet søndag formiddag endnu ikke overblik over, hvad der måtte være stjålet på skolen.

Kort tid efter alarmen i Aarup modtog politiet endnu en henvendelse fra et alarmselskab. Klokken 01.01 lød meldingen, at en alarm var blevet aktiveret på Glamsbjergskolen, knap 20 minutters kørsel fra Aarup.

Også i Glamsbjerg var et vindue til skolen blevet brudt op, formentlig ved hjælp af et koben, oplyser vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen. Tyven havde også her været rundt på skolens kontorer og havde haft held til at stjæle kontanter.

Politiet har ikke yderligere oplysninger om indbruddene, og det er derfor heller ikke klarlagt, om der er nogen forbindelse mellem de to indbrud. Oplysninger om indbruddene kan gives til Fyns Politi på telefon 114.