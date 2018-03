Torsdag 5. april kan Kerteminde Legestue fejre, at pasningstilbuddet har eksisteret i 40 år. Pasningstilbuddet blev i sin tid etableret som et supplement til hjemmepasning.

- Det er sådan et sjovt sted. Jeg kan godt lide den ånd, der er her. Det er som et storkollektiv. Alle hjælper hinanden, og vi står aldrig og mangler hjælp til forældrearrangementer. Her er vi også altid garanteret, at der møder nogle op til vores arrangementer, forklarer hun.

Senere viste det sig, at legestuen ikke blot var god for hendes børn, men også blev en god arbejdsplads for hende.

Inge-Merete Simonsen kom i legestuen, da hun selv havde børn, som gik der. Da hun flyttede til Kerteminde, blev hun af sin sundhedsplejerske gjort opmærksom på, at der var dette alternative pasningstilbud, og dengang havde hun ikke selv behov for, at hendes døtre skulle ud og passes i flere timer dagligt, men hun ville gerne, at pigerne kunne komme ud og lege med andre børn. På den måde var legestuen perfekt for hende.

Til august er det også 25 år siden, at hun selv blev leder i legestuen. Hun overtog rorpinden efter Annelise Nielsen, som var med til at grundlægge legestuen.

Det er sådan et sjovt sted. Jeg kan godt lide den ånd, der er her. Det er som et storkollektiv. Alle hjælper hinanden, og vi står aldrig og mangler hjælp til forældrearrangementer. Her er vi også altid garanteret, at der møder nogle op til vores arrangementer. Inge-Merete Simonsen, daglig pædagogisk leder af Kerteminde Legestue.

Pasningstilbuddet skulle være et supplement til hjemmepasning. Derfor oprettede en aktiv forældregruppe Kerteminde Legestue i 1978, og den daglige pædagogiske leder, Inge-Merete Simonsen, kan nu konstatere, at der er 40 år siden, at legestuen åbnede.

Kerteminde: Lange åbningstider var ikke nødvendigt for den institution, hvor deres børn skulle gå, men de ville gerne skabe et sted, hvor deres børn i alderen to til seks år kunne være sammen med andre børn og voksne.

I Kerteminde Legestue er der 22 børn, som alle er fra to til seks år. Det faste personale består udover Inge-Merete Simonsen af de to pædagogmedhjælpere, Sarah Hvidsten Knudsen og Anne-Mette Lindemann Hansen.

Institutionen åbner klokken 7.45 og lukker igen klokken 15.15, og som en del af det at have sit barn i legestuen forpligter alle familier sig til, at der hver fjerde uge er en vagt, hvor det enten er en forælder eller en bedsteforælder, der hjælper til. En forældervagt følger åbningstiderne og indebærer blandt andet, at der bliver læst højt, spillet spil og arrangeret forskellige aktiviteter for børnene.

- Alle børnene synes, at det er noget ganske særligt at have et af deres familiemedlemmer med. Det er noget, som de taler om mange dage før, og det skal helst ikke aflyses eller udskydes. Det er en festdag, når man har sin far eller mor med, smiler Inge-Merete Simonsen, som også mener, at det er en dag, som er godt givet ud for forældrene selv.

- De får set deres barn i andre sammenhænge, og de får set, hvad deres barn kan, forklarer hun og siger med smil, at på sådan en dag får forældrene også indsigt i, at der er forskel på at skulle have 22 børn i flyverdragter og at kunne nøjes med et barn.

Torsdag den 5. april fejrer Kerteminde Legestue sit 40 års jubilæum. Det sker fra klokken 15 til 17 med slik, brunsviger, juice og kaffe og besøg af en store bamse. Kerteminde Legestue håber, at den denne dag vil se mange af de tidligere børn og forældre, der har været en del af legestuen gennem årene.

Til legestuens sommerfest vil jubilæet også blive markeret.